نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير كرارة يبكي في حفل زفاف شقيقته (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضر النجم أمير كرارة حفل زفاف، شقيقته وظهر وهو يبكي، أثناء رقصه معها وذلك عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". واكتفت شقيقة أمير كرارة، وزوجها بحفل زفاف بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين وذلك نظرا لإنتشار فيروس كورونا المستجد. يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة مشاركته في مسلسل "الإختيار"، وذلك في السباق الرمضاني الماضي بجانب عدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أمير كرارة يبكي في حفل زفاف شقيقته (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.