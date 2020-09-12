وصلة رقص لـ جوهرة على مهرجان هنعمل لغبطيطا.. فيديو

نشرت الراقصة جوهرة فيديو جديدًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "جوهرة" في هذا الفيديو وهي تتراقص على أغنية عمر كمال وحسن شاكوش "مهرجان هنعمل لغبطيطا" نالت إعجاب متابعيها.

وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.



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