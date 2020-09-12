صور 8 ثنائيات نجوم احتفلوا بمناسبات رومانسية سعيدة هذا الأسبوع..رسالة أحمد فهمي لزوجته تثير الجدل

أسبوع حافل بالرومانسية عاشه العديد من ثنائيات النجوم في الأيام العشر الأولى من شهر سبتمبر 2020 من خلال الإحتفال بمناسبات سعيدة تنوعت بين ذكرى زواج وخطوبة وزواج، بينهم الفنان أمير شاهين الذي فاجأ الجميع بحفل خطوبته من المونتيرة المصرية منة جاب الله، بينما وجه الفنان أحمد فهمي رسالة مثيرة للجدل لزوجته هنا الزاهد بالذكرى الأولى لزواجهما.

تابعوا معنا أجواء احتفالات النجوم الحاشدة بمناسبات سعيدة بشكل رومانسي مع نصفهم الثاني:

أحمد فهمي يحتفل بذكرى زواجه الأول

الفنان أحمد فهمي أحيا اليوم ذكرى عيد زواجه الأول من الفنانة هنا الزاهد، وشارك جمهوره بصورة رومانسية لهما ظهر فيها وهو يحتضن زوجته لكنه أثار الجدل برسالته التي جاء فيها "كل سنة وانت طيبة يا أحلى حاجة في حياتي، وبرافو إنك عارفة تروضيني، أول عيد جواز".

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أمير شاهين يحتفل بخطوبته

الفنان أمير شاهين، شقيق النجمة إلهام شاهين، احتفل بخطوبته بشكل مفاجئ مساء امس الخميس، على المونتيرة المصرية منة جاب الله، وذلك خلال حفل عائلي بأحد المدن الساحلية المصرية، ضم أفراد أسرته وشقيقته الهام شاهين وعدد من المقربين فقط.

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إيناس عز الدين تحتفل بذكرى تعارفها بزوجها

الثنائي ايناس عز الدين وزوجها احمد قمر احتفلا بذكرى تعارفهما الأولى حيث نشر الأخير مجموعة صور رومانسية لهما من مراحل حياتهما المختلفة وأرفقها برسالة لزوجته قائلا لها :"هو في حاجه أحلى من إني أصحى من النوم و ألاقيكي فاكره أول مره أتقابلنا فيها و بتفكريني بيها، ربنا يحلي أيامك و يحليلي أيامي بيكي، أطمني يا قلبي عمري مانسيت و لا أقدر أنسى و ربنا يسمع دعاء كل الحبايب اللي دعولنا من قلوبهم، بحبك"

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كارلا حداد تحتفل بزواجها للمرة الثانية

الإعلامية اللبنانية كارلا حداد فاجأت متابعيها بالإحتفال بزواجها للمرة الثانية عقب طلاقها قبل أشهر قليلة من الممثل ومقدم البرامج طوني أبو جودة، ونشرت كارلا حداد صور زفافها بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وظهرت متألقة بالفستان الأبيض بالقصّة الناعمة الى جانب عريسها الشاب وائل قسيس.

دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الفنانة دنيا سمير غانم احتفلت بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان بطريقة مميزة ورومانسية ونشرت جلسة ظهرا فيها بلقطات دافئة على انستقرام، وعايدت زوجها قائلة:"عيد ميلاد سعيد يا حب حياتي"، فرد عليها رامي رضوان قائلاً:" شكراً يا حبيبتي وحياتي كلها".

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حمدي الميرغني يحتفل بعيد زواجه الثالث

الفنان حمدي الميرغني احتفل بعيد زواجه الثالق من زميلته إسراء عبد الفتاح، ونشر صورة من حفل زفافهما عبر حسابه بإنستغرام، وعلق قائلا، "الحمدلله 3 سنين فاتوا على أجمل يوم فى حياتي ويارب العمر كله مع بعض.. بحمد ربنا أنه رزقنى بيكى ياحبيبتي يا بنت الأصول.. والحمد لله والشكر لله أن عيد جوازنا التالت بقينا تلاته.. كل سنه وأنتى حبيبتي".

اسما شريف منير تحتفل بذكرى زواجها

مقدمة البرامج أسما شريف منير أحيّت ايضا ذكرى عيد زواجها الثاني من زميلها الفنان محمود حجازي بطريقة رومانسية وشاركت متابعيها عبر انستغرام بصورة وهي بين أحضان زوجها.

اسما شريف منير اختصرت عامي زواجها بتدوينة تحدثت فيها عن مشاعر الحب والمشاكل التي اعترضت طريقهما كاتبة :"كل الجوازات فيها حلو و وحش و مشاكل و عشرة و خناقات وحب واختلافات و ذكريات ودي السنة التانية و عدينا بكل ده، كل سنة و انت جوزي ومطلع عيني و مطلعه عينك برضة".

حنان مطاوع تحتفل بذكرى زواجها

حنان مطاوع احتفلت بعيد زواجها الرابع من المخرج المسرحي أمير اليماني بشكل مميز في أحد المطاعم، ووصفت هذه الذكرى بأنها الأجمل في مشوار حياتها على الإطلاق، وعلقت قائلة :"من اربع سنين كان الحدث الاحلى في حياتي وهو زواجي من حبيبي امير".

وتابعت قائلة :"بعدها ب ٣ سنين ويومين الحدث الاهم ربنا رزقنا ب أماليا ربنا يحفظكوا ويباركلي في عمركوا يا رب"، وظهرت حنان مطاوع في الصور الى جانب زوجها وهما يقطعان قالب الحلوى احتفاء بالمناسبة السعيدة، واختارت فستان مزخرفاً بالألوان بشكل مبهج.