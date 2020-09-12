وفاة المخرج المصري علي رجب عن عمر يناهز 56 عاما

علي رجب المخرج المصري توفي خلال الساعات الماضية عن عمر يناهز الـ56 عاما، وقد صدم العديد من محبيه وأصدقائه في الوسط الفني بهذا الرحيل لأحد أبرز المخرجين المصريين الذين قدموا مجموعة من الأعمال السينمائية المهمة خلال السنوات الماضية.

وفاة المخرج المصري علي رجب

عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" وفاة المخرج المصري علي رجب خلال الساعات الماضية، وقال عزوز عادل: "الأخبار المتداولة عن وفاة المخرج علي رجب صحيحة لكن حتى الآن لم يتم توفير معلومات كاملة عن سبب وفاة المخرج الراحل أو عن تفاصيل وموعد جنازته".

صدمة بسبب رحيل المخرج المصري علي رجب

على رجب كشف العديد من أصدقائه وزملائه عن صدمتهم من رحيله المفاجئ حيث نشر بعضهم رسائلا عبرت عن حجم صدمتهم لرحيل المخرج المصري و الذي لا يزال لم تتوفر تفاصيل عن أسباب وفاته.

"شجيع السيما" يعتبر هو أول الأفلام التي قام بإخراجها المخرج علي رجب والتي قدمته إلى السينما فى عام 2000 ، والفيلم من بطولة الفنان "أحمد أدم"، ونجح علي رجب في تقديم مجموعة من الأفلام الناجحة مع كل من الفنان أحمد حلمي في فيلم "صايع بحر" وفيلم "خالتي فرنسا" مع النجمة عبلة كامل ومنى زكي، والذي تم عرضه في عام 2008، كما أخرج علي رجب فيلم "كركر" للفنان محمد سعد والذي تم إنتاجه عام 2007، وشارك في بطولته كل من ياسمين عبدالعزيز، وحسن حسني، ولطفي لبيب، ورجاء الجداوي، وعلاء مرسي.

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آخر الأعمال التي قدمها المخرج علي رجب

"خميس وجمعة" يعتبر آخر الاعمال السينمائية التي قدمها المخرج علي رجب، وذلك في عام 2017، وهو من بطولة كل من الفنان الكويتي طارق العلي، وعبدالله زيد، ومحمد الصيرفي، عوبدالرحمن العقل، وكان يستعد للعودة من جديد بفيلم يحمل عنوان "ويزو سكول" حيث انتهى من تصويره منذ فترة طويلة لكن لم يتم عرضه حتى الآن وهو من بطولة كل من دينا محسن "ويزو"، وعلا رامي، وتأليف مصطفى السبكي.

علي رجب من مواليد عام 1964, بمحافظة الاسكندرية بمصر، وقد درس وبدأ حياته الفنية بالعمل كمساعد مخرج فى مجموعة كبيرة من اﻷفلام منها فيلم "دانتيلا" للمخرجة "إيناس الدغيدى"، وكذلك فيلم " مجانينو" للمخرج "عصام الشماع"،وفيلم "حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج "أسامة فريد" عام 1999.