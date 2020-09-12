كاظم الساهر يتصدر تويتر بمناسبة عيد ميلاده الـ63..تذكروا أبرز المواقف الصعبة التي واجهته

كاظم الساهر احتفل بعيد ميلاده الـ63، اليوم 12 سبتمبر، وسط رسائل وتهاني محبيه على وسائل التواصل الاجتماعي، الفنان العراقي واجه خلال مسيرته الغنائية العديد من المواقف الصعبة وتحديدا في بداية شهرته وقد وصف كاظم الساهر بعض هذه المواقف بأنه لا يمكن أن ينساها طوال حياته.

كاظم الساهر يحتفل بعيد ميلادها الـ63

عيد ميلاد الفنان كاظم الساهر احتفلت به الصفحة الرسمية له عبر "انستجرام" حيث نشرت فيديو من إحدى الحفلات الغنائية التي قام بإحيائها والتي وافقت يوم ميلاده، مما جعل الجمهور يغني له ويحتفل معه بهذه المناسبة، وقد بلغت عدد مشاهدات الفيديو الذي نشره حساب كاظم الساهر ما يقارب من 140 ألف مشاهدة.

A post shared by (@kadimalsahirofficial) on Sep 11, 2020 at 1:00pm PDT

اسم كاظم الساهر يتصدر "تويتر"

كاظم الساهر تصدر اسمه كذلك هاشتاج "تويتر" بمناسبة عيد ميلاده الـ63، حيث حرص العديد من متابعيه ومحبيه على تهنئته بمناسبة عيد ميلاده من خلال نشر صوره وكذلك مقاطع وفيديوهات من أجمل حفلاته الغنائية التي قام بإحيائها، وتذكر الجمهور أيضا مجموعة من الأغاني التي قدمها القيصر خلال مسيرته الفنية الطويل.

الجمهور يتسبب في تمزيق ملابس كاظم الساهر في أحد المهرجانات

كاظم الساهر حظي بمسيرة فنية طويلة وقد مر بالعديد من المواقف التي وصفها بأنها لا تنسى، وكان ذلك في بداية رحلته الفنية عندما كان سوف يحيي حفلا غنائيا في إحدى المهرجانات فقال: "موقف حدث لي في مهرجان بسبب الجمهور، فأنا لست من محبي وجود حراسة بجواري أثناء صعودي على المسرح والغناء، وفي إحدى المرات دخلت إلى المسرح وصدمت من رد فعل الجمهور حيث أحاطوني بشكل دائري وقطعوا ملابسي وهذا نتيجة المحبة المفرطة، وسعيت لطلب النجدة لكني لم استطع من الزحام الكبير من قبل الجمهور، وفي النهاية استطاع الحراس أن يخرجوني من هذا الزحام واعتبرت نفسي في هذا اليوم ميت".

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انهيار المسرح بكاظم الساهر وفرقته الموسيقية

كاظم الساهر تعرض كذلك لموقف صعب أثناء غنائه في العراق، فبعدما صعد على المسرح وبدأ في تقديم فقرته الغنائية صدم بسقوط المسرح به مسافة مترين وكذلك جميع أعضاء فرقته الموسيقية، فقال: "أثناء تواجدي على المسرح في حفل بشمال العراق سقط المسرح بي وبجميع الموسيقيين الذين كانوا معي، فكان حادث ماساوي بالنسبة للجميع في ذلك اليوم، وقد ساعدني أحد الأفراد على استعادة توازني والحمدلله لم يصب أي شخص بأذى ".

كاظم الساهر ينسحب من حفل بسبب هجوم الجمهور

كاظم الساهر تعرض كذلك لموقف صعب في يناير 2019 أثناء جولته الغنائية بأوروبا، وتحديدا بحفله في فرانكفورت بألمانيا. حيث صعد الجمهور على المسرح من أجل التقاط الصور مع القيصر مما تسبب في انسحابه لعدة دقائق عقب هجوم الجمهور حتى يعود النظام من جديد، وأكد الفنان العراقي كاظم الساهر خلال لقاء مع برنامج "MBCTrending" الذي يُعرض عبر شاشة MBC 4، أن الحفل كان صعبًا لأن الجمهور انقسم لقسمين، أطلق على أحدهم قسم "المشاكسين"، الذين هجموا على خشبة المسرح، أما القسم الآخر هم من كانوا جالسين على مقاعدهم وأبدوا اعتراضهم على تصرفات الآخرين.

معجبة "ترعب" كاظم الساهر على المسرح

كاظم الساهر تعرض كذلك لموقف محرج أثناء احيائه لحفل ضمن فعاليات مهرجان بيت الدين بلبنان حيث قامت معجبة باعتلاء المسرح أثناء غنائه من أجل التصوير والتحدث معه، لكن الحرس الخاص به حاول إبعادها إلا أن الساهر رفض وحرص على التقاط صورة معها بعد أن أوقف الغناء لدقائق، إلا أنه لم يخف خوفه في البداية من اقتحامها للمسرح، قائلًا لها: "والله رعبتني".