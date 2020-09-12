تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميادة الحناوي وهكذا فسرت سبب غيابها الطويل..فيديو

ميادة الحناوي النجمة السورية الكبيرة عادت من جديدة لتكشف تفاصيل وضعها الصحي وسر ابتعادها خلال الفترة الماضية عن الظهور وذلك عبر رسالة صوتية لبرنامج "المساء مع قصواء" المعروض على قناة "ten".

تفاصيل الوضع الصحي للفنانة ميادة الحناوي

ميادة الحناوي تحدثت عن رسالتها لبرنامج "المساء مع قصواء"عن وضعها الصحي خلال هذه الفترة بعدما فقدت توازنها على خشبة المسرح في مهرجان صفاقس الدولي في تونس الذي أقيم عام 2019، والذي تسبب في قلق الجمهور عليها، وتحديدا أن النجمة السورية قد غابت لفترة طويلة عن الظهور بعد هذا الواقعة فقالت: "أنا الحمدلله صحتي ممتازة جدا، وأموري كلها تمام، ولم اسقط في حفلي بتونس بسبب أنني اعاني من أي مرض بل نتيجة تعثري بشكل طبيعي على خشبة المسرح، فأعتقد البعض أنني مريضة أو أعاني من أزمة صحية".

ميادة الحناوي أضافت: "الحمدلله لم أكن مصابة بأي شيء بل استمريت في تقديم الحفل رغم هذا التعثر، وللأسف انتشرت بعض الشائعات أنني ذهبت إلى المستشفى ثم عدت من جديد لاستكمال الحفل وهذا فيلم هندي لا اتصوره، الحقيقة هذا التعثر على المسرح يحصل للعديد من النجوم".

سر ابتعاد ميادة الحناوي عن الظهور

ميادة الحناوي تحدثت كذلك عن السبب الرئيسي في غيابها عن المشاركة في أي حفل غنائي خلال الشهور الماضية حيث ارجعت ذلك إلى أزمة فيروس كورونا والتي كانت سببا في توقف حركة الطيران وكذلك منع إقامة حفلات غنائية أمام الجمهور، فقالت النجمة السورية: "قبل كورونا كان لدي حفل في موازين بالمغرب، وكانت من أجمل الحفلات،وكذلك حفل تونس، أما سبب ابتعادي هو توقف حركة الطيران نتيجة أزمة كورونا مما يجعل التنقلات صعبة، بالإضافة لعدم وجود حفلات منظمة أيضا، ولم يعد هناك غير الحفلات الخاصة".

Advertisements

سقوط ميادة الحناوي على خشبة المسرح في مهرجان صفاقس الدولي

ميادة الحناوي قد شاركت خلال عام 2019 في العديد من الحفلات الغنائية والتي كان من أبرزها حفلها في مهرجان موازين بالمغرب، وقد صدم محبي الفنانة ميادة الحناوي بظهورها في المهرجان بعدما فقدات وزنها بشكل هائل، مما أثار إعجاب الجمهور بالإطلالة الجديدة التي ظهرت عليه النجمة السورية، وقد جاء تعثر الفنانة ميادة الحناوي وسقوطها على خشبة المسرح في مهرجان صفاقس الدولي في أغسطس 2019، مخفيا ومقلقا لجمهورها الذي سعى لمعرفة تفاصيل الوضع الصحي لميادة الحناوي لكنها خرجت وأكدت أنها بخير ولا تعاني من أي أزمات.