نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شمس تدخل عالم المهرجانات مع كهربا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تطلق غدا المطربة شمس أولى أغنياتها من ألبومها المصري الجديد "شيزوفرينيا " والأغنية تحمل أسم " كهربا" وهي من نوعية موسيقى المهرجانات المصرية الشعبية.
ويعتبر "شيزوفرينيا"ألبومها االغنائي الثاني باللهجة المصرية بعد البومها شمس "مصري" في 2007 .
ويحتوي شيزوفرينيا على 14 اغنية تعاونت خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين مثل ايمن بهجت قمر وخالد عز، وسوف تطلق أغنيات الألبوم بطريقة سينجل تباعا خلال الأسابيع القادمة.
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