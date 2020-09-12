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تعرف على إيردات فيلم الغسالة حتى الآن

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيردات فيلم الغسالة حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت ايرادات فيلم "الغسالة" لـ أحمد حاتم وهنا الزاهد، 13 مليونا و400 ألف جنية منذ طرح الفيلم يوم الخميس الموافق 30 يوليو الماضى،

يذكر أن فيلم "الغسالة" من بطولة محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة اصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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