نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عيد ينعى وفاة المخرج علي رجب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان أحمد عيد وفاة المخرج علي رجب، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "عيد" قائلا: "الله يرحمه ويغفر له".

يذكر أن المخرج علي رجب توفى اليوم عن عمر ناهز الـ56 عاما، والذي قدم عدد من الأعمال الفنية، وكانت أهم أعمال "صايع بحر"،"خالتي فرنسا".

يذكر أن نقيب المهن التمثيلية، ودع وفاة المخرج علي رجب من خلال مشاركته صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".