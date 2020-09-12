نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. قصة زواج وطلاق بليغ حمدي ووردة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار الكبير بليغ حمدي، أحد العلامات الموسيقية الكبيرة في مصر والوطن العربي.

بدأت علاقة بليغ حمدي، ووردة حينما استمعت الفتاة الجزائرية التي لم يتجاوز عمرها 16 عامًا إلى أغنية "تخونوه" للعندليب عبد الحليم حافظ من فيلم الوسادة الخالية، الذي شاهدته في إحدى صالات السينما بفرنسا حينما كانت تقيم مع أسرتها هناك، وأعجبتها الأغنية لدرجة جعلتها تتعلق بملحنها دون أن تراه، فعزمت على أن تلتقيه إذا سمحت الظروف.

وحانت لحظة اللقاء، حينما دُعيت وردة للحضور إلى مصر، فشعرت بالسعادة لأنها ستلتقي بليغ حمدي، ملحن أغنية "تخونوه".

شرارة الحب انطلقت مع اللقاء الأول بين وردة وبليغ حمدي، عندما ذهب لتحفيظها أول لحن "يا نخلتين في العلالي" من فيلم "ألمظ وعبده الحامولي" مع الفنان عادل مأمون، وقال وجدي الحكيم، إن بليغ أخبره أنه لأول مرة يهتز حين يرى امرأة، عندما سلم على وردة.

أكد وجدي الحكيم، أن بليغ اصطحبه هو ومجدي العمروسي كي يتقدم لخطبة وردة، ولكن والدها رفض استقبالهم على باب المنزل.

ورغم رفض أسرة وردة زواجها من بليغ، ظل حبه لها مشتعلا، حتى بعدما عادت مع عائلتها للجزائر، وأصرّت أسرتها على زواجها من قريبها، وحتى بعدما أنجبت ابنيها وداد ورياض وابتعدت عن الفن، ومرّت عشر سنوات دون أمل.

بعد سنوات من ابتعاد وردة عن الفن، سافر عدد من الفنانين المصريين إلى الجزائر للاحتفال بعيد الاستقلال، فذهبت وردة للقائهم في الفندق، وكان من بين الحضور هدى سلطان ومحمد رشدي وبليغ حمدي، الذي أمسك بالعود وجاءته فكرة أغنية "العيون السود"، التي كتب عددا من أبياتها في هذا التوقيت، وبعدها بعام ونصف العام انفصلت وردة عن زوجها، وعادت إلى مصر وغنّت "العيون السود" في 1972، التي أكمل كتابتها الشاعر محمد حمزة بأفكار بليغ، وقال عنها وجدي الحكيم أنها جسدت قصة حب وردة وبليغ وعبر فيها العاشق الولهان عن مشاعره.

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بعدما عادت وردة إلى مصر، تُوجِّت قصة الحب بالزواج، إذ عُقد القران في منزل الفنانة نجوى فؤاد، وغنّى فيه العندليب الأسمر أغنية "مبروك عليك"، واستمر زواج وردة وبليغ 6 سنوات.

وفي لقاء سابق مع الفنانة وردة الجزائرية، قالت إن بليغ كان معتادًا خلال فترة زواجهما أن يضع لها "وردة" بجوار سريرها يوميًا، حتى تكون أول شيء تراه في الصباح.

وغنت وردة أجمل أغانيها من ألحان بليغ، ومنها: العيون السود، وخليك هنا، وحكايتي مع الزمان، واشتروني، وغيرها.

بسبب الغيرة واعتياد وردة على الحياة الأسرية التي لم يعتدها بليغ، وقع الطلاق بينهما، ما تسبب في تدهور حالة بليغ الصحية والنفسية، حتى أنه كاد يُصاب بالاكتئاب، كما أصيبت وردة بعد الطلاق بانفجار الزائدة الدودية وكادت تفقد حياتها.