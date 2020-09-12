إلغاء العرض الخاص لفيلم زنزانة 7 لـ أحمد زاهر ونضال الشافعى

قرر صناع فيلم "زنزانة 7" الغاء العرض الخاص بعد ان كان من المقرر أن يقام فى سينما 6 اكتوبر يوم الثلاثاء المقبل.

وروج الفنان أحمد زاهر لفيلمه الجديد "زنزانه 7" وشارك جمهوره ومتابعيه عبر الإنستجرام صورة الافيش الخاص بالفيلم ومن المقرر طرحه قريبا بدور العرض. وكتب زاهر معلقًا من خلال الصورة : "باقى من الزمن ٦ ايام على زنزانه ٧ يارب التوفيق من عندك". فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت. وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

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