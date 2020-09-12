شمس تدخل عالم المهرجانات بأغنية كهربا

تطلق غدا المطربة شمس أولى أغنياتها من ألبومها المصري الجديد "شيزوفرينيا " والأغنية تحمل أسم " كهربا" وهي من نوعية موسيقى المهرجانات المصرية الشعبية. ويعتبر "شيزوفرينيا"ألبومها االغنائي الثاني باللهجة المصرية بعد البومها شمس "مصري" في 2007 . ويحتوي شيزوفرينيا على 14 اغنية تعاونت خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين مثل ايمن بهجت قمر وخالد عز، وسوف تطلق أغنيات الألبوم بطريقة سينجل تباعا خلال الأسابيع القادمة.

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