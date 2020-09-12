بعد إعلان إصابته بالسرطان.. لقاء الخميسي وبطرس دانيال يزوران جمال يوسف

نشر الأب بطرس دانيال، صورا من زيارته الى الفنان جمال يوسف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وكان بصحبته الفنانة لقاء الخميسى.

وحرص بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى للسينما والفنانة لقاء الخميسي على زيارة جمال يوسف بمنزله اليوم، وذلك بعدما أعلن الأخير إصابته بمرض سرطان البلعوم.

وعبّر لهم الفنان جمال يوسف عن سعادته بهذه الزيارة، التي رفعت كثيرًا من روحه المعنوية، وكشفت عن محبة أصدقائه، وجمهوره.

وفي ختام الزيارة، أهدى الأب بطرس دانيال، الفنان جمال يوسف، لوحة تحمل أسماء الله الحسنى.