بعد إصابة ابنه بالسرطان| فنان شهير يعلن تعرّض زوجته لنفس المرض

نشر الفنان فريد النقراشى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه اصابة زوجته بمرض السرطان بعد ايام قليلة من اعلانه اصابة ابنه بنفس المرض.

وقال فريد : "بالأمس القريب أخذنا بركة مرض (يوسف) ابني بالــ Cancer واليوم نأخذ نفس البركة لزوجتي الحبيبة وتوأم روحي (ندا Nada Shokry ).

وأضاف فريد قائلا : " اكتشفنا أنها أصيبت بنفس المرض وبعد رحلة من الفحوصات والتحاليل والأشعة وجراحة لاستئصال الورم .. بدأنا اليوم في العلاج الإشعاعي.

وأوضح فريد :"نشكرك يا الله وسنظل نشكرك《عَظَّمَ الرَّبُّ الْعَمَلَ مَعَنَا، فصِرْنَا فَرِحِينَ》نعم فرحين لأننا موضوع اهتمامك ومقصدك وأنك وضعت على قلبك أن تجمل نفوسنا لتكون مستعدة للقائك السماوي.

وتابع: "عندما أرى اثنين من أسرتي تحت هذا النير《أَحْمَدُكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي قَدِ امْتَزْتُ عَجَبًا. عَجِيبَةٌ هِيَ أَعْمَالُكَ، وَنَفْسِي تَعْرِفُ ذلِكَ يَقِينًا".