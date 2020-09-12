وقال فريد : "بالأمس القريب أخذنا بركة مرض (يوسف) ابني بالــ Cancer واليوم نأخذ نفس البركة لزوجتي الحبيبة وتوأم روحي (ندا Nada Shokry ).
وأضاف فريد قائلا : " اكتشفنا أنها أصيبت بنفس المرض وبعد رحلة من الفحوصات والتحاليل والأشعة وجراحة لاستئصال الورم .. بدأنا اليوم في العلاج الإشعاعي.
وأوضح فريد :"نشكرك يا الله وسنظل نشكرك《عَظَّمَ الرَّبُّ الْعَمَلَ مَعَنَا، فصِرْنَا فَرِحِينَ》نعم فرحين لأننا موضوع اهتمامك ومقصدك وأنك وضعت على قلبك أن تجمل نفوسنا لتكون مستعدة للقائك السماوي.
وتابع: "عندما أرى اثنين من أسرتي تحت هذا النير《أَحْمَدُكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي قَدِ امْتَزْتُ عَجَبًا. عَجِيبَةٌ هِيَ أَعْمَالُكَ، وَنَفْسِي تَعْرِفُ ذلِكَ يَقِينًا".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد إصابة ابنه بالسرطان| فنان شهير يعلن تعرّض زوجته لنفس المرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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