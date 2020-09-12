نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور لجمال يوسف عقب إصابته بسرطان في البلعوم في المقال التالي
وقام الأب بطرس دانيال، بزيارة جمال يوسف وذلك عقب إعلانه الإصابة بسرطان في البلعوم.
وعبر الفنان جمال يوسف عن سعادته بهذه الزيارة، حيث رفعت من روحه المعنوية، وأهدى الأب بطرس دانيال الفنان جمال يوسف لوحة بها أسماء الله الحسنى.
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