نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور لجمال يوسف عقب إصابته بسرطان في البلعوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زارت الفنانة لقاء الخميسي، والأب بطرس دانيال، الفنان جمال يوسف وشارك ذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وقام الأب بطرس دانيال، بزيارة جمال يوسف وذلك عقب إعلانه الإصابة بسرطان في البلعوم. وعبر الفنان جمال يوسف عن سعادته بهذه الزيارة، حيث رفعت من روحه المعنوية، وأهدى الأب بطرس دانيال الفنان جمال يوسف لوحة بها أسماء الله الحسنى.

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