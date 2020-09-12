نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويزو تنعى وفاة المخرج علي رجب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت ويزو وفاة المخرج علي رجب وذلك من خلال مشاركتها صورة له عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت ويزو قائله: "ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مثوالك الجنه ويثبتك عند السؤال ويلحقنا بيك علي الايمان". يذكر أن المخرج علي رجب، توفى اليوم عن عالمنا عن عمر ناهز الـ56 عاما، وكانت آخر أعماله فيلم "ويزو سكول" ولكن لم يتم عرضه بسبب رفض الرقابة ذلك معللين وجود مثل إباحي به.

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