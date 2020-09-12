طاهر أبو ليلة يهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده



حرص الفنان طاهر أبو ليلة علي تهنئة الفنان أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده الذي حل أمس الحادي عشر من شهر سبتمبر. حرص الفنان طاهر أبو ليلة علي تهنئة الفنان أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده الذي حل أمس الحادي عشر من شهر سبتمبر. وشارك طاهر أبو ليلة جمهوره ومحبيه بصورة جديدة تجمعه بالفنان أشرف عبدالباقي ، وذلك عبر حسابها الرسمي بإنستجرام. ووجه له رسالة تهنئة وكتبت : عيد ميلاد كينج المسرح أشرف عبدالباقي. يذكر أن طاهر أبو ليلة كان قد شارك في مسلسل "طلقة حظ" والذي عرض في رمضان 2019، والمسلسل بطولة مصطفى خاطر وأيتن ‏عامر وهبة مجدى ومحمد أنور وخالد أنور وإيمى سالم وميرنا نور الدين ورانيا شاهين وياسر الطوبجى وأحمد ماهر وإنعام سالوسة و‏محمود حافظ وحسني شتا.

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