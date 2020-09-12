ليلي عز العرب تنعي وفاة المخرج علي رجب

حرصت الفنانة ليلي عز العرب علي توديع المخرج علي رجب الذي رحل عن عالمنا اليوم ، فهو يتمتع بمسيرة فنية حافلة.

حيث نشرت ليلي عز العرب صورة له عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : المخرج علي رجب في ذمة الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله .. اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك والهم أهله الصبر والسلوان.

رحل عن عالمنا مساء اليوم المخرج علي رجب وذلك عن عمر ناهز الـ56 عاما،وقدم عدد من الأعمال الفنية الناجحة ، وأبرزها "خالتى فرنسا"، "صايع بحر"، "سيد العاطفي"، "بلطية العايمة"، "كركر"،:ركلام" .

