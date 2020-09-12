إشاعة سخيفة.. وفاء عامر ترد على مروجي مرض والدتها

ونشرت عامر، منشور عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "الحمد لله أمي بخير
إشاعة سخيفة زي مطلقها".
وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة وفاء عامر، مسلسل "إلا أنا" حكاية بنات موسى "الذي تم عرضه قبل موسم رمضان الماضي.
كما انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".
وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. فيلم "شريط 6" بطولة : "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.
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