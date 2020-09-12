وفاة علي رجب.. نجوم ينعون صاحب فيلم خالتي فرنسا

توفى اليوم السبت، المخرج علي رجب بعد ان شعر بتعب شديد اثناء توجهه الى منزل الشاعر أحمد شتا، عن عمر ناهز 56 عاما.
ونعى عدد من النجوم المخرج الراحل على رجب عبر حساباتهم المختلفة.
وكتب المطرب فارس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. المخرج على رجب فى ذمة الله".
بينما كتبت "زينة" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلا: "لا إله إلا الله البقاء والدوام لله من ارجل وانقي ماشفت في حياتي ، الله يرحمك يا استاذ علي انا لله وانا اليه راجعون .. زعلانة من قلبي يارب ربنا رحمتك .. أرجو قراءة الفاتحة علي روح المغفور له باذن الله مع السلامة يا علي".
أحمد عيد :
اما الفنان أحمد عيد نشر تعليقًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ينعى فيه المخرج الراحل على رجب وعلق قائلا : "الله يرحمه ويغفر له".
ليلى علوى :
ونعت النجمة ليلى علوي، المخرج على رجب عبر انستجرام قائلة : "انا لله وانا اليه راجعون".
ويزو :
بينما كتبت ويزو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلا: "ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنه ويثبتك عند السؤال ويلحقنا بيك علي الايمان".
وقدّم المخرج على رجب عددًا من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصري ولعل من أبرز أعماله خالتى فرنسا وصايع بحر.
ولد "على رجب" فى 25 مارس 1964, بمدينة الإسكندرية. ودرس الهندسة بجامعة الإسكندرية. لكنه كان يهوى الفن فقرر التحول للإخراج. فعمل فى بدايته كمساعد مخرج فى العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين منها فيلم "مجانينو" للمخرج "عصام الشماع" عام 1993, وفيلم "دانتيلا" للمخرجة "إيناس الدغيدي" و "حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج "أسامة فريد" عام 1999.
وفى عام 2000 قام بإخراج أول أفلامه "شجيع السيما" الذى قام ببطولته "أحمد أدام", تلاها بعدها عدة أفلام منها "صايع بحر" و"خالتى فرنسا" و"بلطية العايمة" عام 2008. كما أن له مسلسلا وحيدا "الوديعة والذئاب" وكان يقوم "رجب" حاليًا باﻹعداد لفيلمه الجديد "قلب برئ".
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