أحمد عزمى يكشف لـ دوت الخليج عن آخر تطورات فيلم باركود 615

كشف الفنان أحمد عزمى عن اخر تطورات تصوير فيلمه الجديد "باركود 615" والذى يعود به الى السينما. وقال احمد عزمى فى تصريح لـ "دوت الخليج" : حاليا متوقفين عن التصوير من اجل التجهيز للمشاهدة الاخيرة من الفيلم". وأضاف عزمى قائلا : "متبقى 3 ايام فقط من تصوير الفيلم حيث يتم تصويرهم فى شوارع القاهرة وينتهى بعدها العمل ليبدأ مخرجه فى المونتاج". تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى، ويتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة وفيها صراع بين الأبطال. ويشارك في البطولة محمد عز وراندا البحيري وطارق صبري وسامية الطرابلسي، والفيلم سيناريو واخراج مينا سويحه. يشار إلى أنه من المقرر عرض الفيلم في مطلع شهر يناير من عام 2021 المقبل، وذلك ضمن موسم إجازة نصف العام.

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