نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. هاني شاكر ينعى وفاة عزمي مجاهد في المقال التالي
حيث نشر هاني شاكر جمهوره بصورة له عبر حسابه بموقع إنستجرام ، ببالغ الحزن والأسي اأقدم خالص التعازي في وفاة الكابتن عزمي ماجد أحد أبرز نجوم نادي الزمالك في الكرة الطائرة نسأل الله أن يتغمده بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .
يعد مجاهد أحد نجوم الكرة الطائرة في الزمالك ومنتخب مصر ونال جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في 1974 وتقلد مجاهد العديد من المناصب سواء في اتحاد الكرة أو نادي الزمالك.
يذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "هتعدى" والتي يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور في الوطن العربي في زمن الكورونا، وإن الأزمة ستنتهي قريبًا، وكانت الأغنية من كلمات الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم.
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