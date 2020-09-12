وفاة المخرج السينمائي المصري على رجب
توفى المخرج السينمائي على رجب، في شقة الشاعر أحمد شتا بعدما شعر بتعب شديد اثناء ركوبه تاكسي متجها لبيت الشاعر.
والمخرج على رجب قدم العديد من الأعمال السينمائية خلال السنوات الماضية، للعديد من كبار نجوم ونجمات السينما، حيث قدم رجب للسينما أفلام، "شجيع السيما"، و"الأجندة الحمراء"، و"صايع بحر"، و"خالتى فرنسا"، "سيد العاطفي"، و"بلطية العايمة"، و"كركر"، وأيضا أفلام، "ركلام"، و"خميس وجمعة"، و"الوديعة والذئاب". بحسب "اليوم السابع" المصرية.
وعمل في بدايته كمساعد مخرج في العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين منها فيلم "مجانينو" للمخرج "عصام الشماع" عام 1993، وفيلم عام 1993، وفيلم "دانتيلا" للمخرجة "إيناس الدغيدى" و "حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج "أسامة فريد" عام 1999.
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