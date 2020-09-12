سميرة سعيد من أكثر مطربات الجيل الجديد تعاونًا مع بليغ حمدي.. وميادة الحناوي العشر سنين الأخيرة من حياته

تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار الكبير بليغ حمدي، واحد من أبرز العلامات الموسيقية التي جاءت في تاريخ الوطن العربي.
تُعتبر المطربة المغربية سميرة سعيد من أكثر مطربات الجيل الجديد تعاونًا مع بليغ حمدي حيث قدَّم لها الكثير من الألحان في ألبوماتها الأولى ومن هذه الألحان: "زي البحر حبيبي"، "مساء الجمال"، أحلام الأميرة"، "نبتدي الحكاية"، "قالو عنا كتير" و"علمناه الحب"، وتُعد هذه الأغنية من أشهر ما غنت سميرة سعيد لبليغ حمدي والكلمات هي للشاعر عبد الوهاب محمد.
أما ميادة الحناوي فقد نالت غالبية ألحان حمدي في العشر سنين الأخيرة من حياته، ولعل أبرز أغنيتين لها من تلحين حمدي هما "الحب اللي كان" و"أنا بعشقك". واهتم حمدي أيضًا بأصالة نصري التي اعتبرها أم كلثوم العصر الحديث فقدم لها لحن أغنية "حلم عميق".
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