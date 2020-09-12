نشرت الفنانة هنادى مهنى صوره جديده لها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هنادى فى الصورة بصحبة الفنانة هند عبد الحليم وزوجها في احدث ظهور لهما وعلقت قائلة "العرسان"

يُذكر أن احدث أعمال الفنانة هنادى مهنى مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل.

والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر العرسان.. هنادي مهنى بصحبة هند عبد الحليم وزوجها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.