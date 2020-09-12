فى دورته الـ 77 .. تعرف على جوائز مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى

وحصل على جائزة أفضل سيناريو من نصيب فيلم The Disciple، فيما فائز بجائزة أفضل ممثل بييرفرانشيسكو فافينو، وجاءت جائزة أفضل ممثلة من نصيب فانيسا كيربى، فيما ذهبت جائزة الأسد الفضى أفضل مخرج من نصيب كيوشى كوروساوا عن فيلم Wife of a Spy .
وجاءت جائزة الأسد الفضى -جائزة لجنة التحكيم- من نصيب فيلم New Order، بينما حصل فيلم Nomadlandعلى جائزة الأسد الذهبى أفضل فيلم.
أما جوائز مسابقة آفاق فحصل فيلم Entre tú y milagros على جائزة أفضل فيلم قصير، وفاز فيلم I Predatori بجائزة أفضل سيناريو، أما الممثل السورى يحيى مهاينى فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره فى فيلم الرجل الذى باع ظهره للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، بينما فازت الممثلة خنساء باطما بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم Zanka Contact.
وذهبت جائزة لجنة التحكيم لصالح فيلم Listen، ونال جائزة أفضل مخرج المخرج لاف دياز عن فيلم عن Genus Pan، بينما حصل على جائزة أفضل فيلم المخرج احمد باهرامى عن فيلمه The Wasteland .
بينما شهدت جوائز أفلام الواقع الافتراضى حيث حصل على جائزة أفضل فيلم مايكل ويوري كرانوت عن فيلم "The Hangman at Home"
وفاز بجائزة أفضل تجربة كيرا بنزينج عن فيلم "Finding Pandora X" وحصل على جائزة أفضل قصة فان فان عن فيلم "Killing a Superstar" وبينما ذهبت جائزة "أسد فينيسيا" للعمل الأول الى آنا روخا دي سوسا عن فيلم "Listen".
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