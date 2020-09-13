بعد عرض فيلمه في فينيسيا السينمائي.. سعد لوستان يشارك في مهرجان الجونة

يشارك الفنان السوري سعد لوستان في مهرجان فينيسيا السينمائي، بدورته الـ77 ضمن فريق فيلم "الرجل الذي باع ظهره"، الذي حمل بصمة مميزة للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

في هذا الفيلم قامت المخرجة التونسية، بتأليف فريق عمل ضخم مع مونيكا بيلوتشي ويحيى مهايني وديا ليان وسعد لوستان وروبرت وين جيمس، وهو إنتاج تونسي - فرنسي- - بلجيكي - ألماني - سويدي مشترك.

الفيلم من الأفلام الدرامية الطويلة وتبلغ مدته 90 دقيقة، ويروي قصة سام علي وهو شاب سوري يعيش على أمل أن ينضم إلى حبيبته في باريس، أثناء فراره من بلاده إلى لبنان هربًا من الحرب التي تعصف ببلده، وجد نفسه عالقًا دون أوراق أو وثيقة رسمية. ثم يبدأ العمل في المعارض الفنية في بيروت، حيث يلتقي بفنان أمريكي مشهور سيحوله إلى عمل فني عن طريق رسم تاتو على ظهره.