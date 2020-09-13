أحمد سعد يعلن عن موعد طرح أغنيته الجديدة "بصرة"

نشر الفنان أحمد سعد، فيديو جديد له وهو يغنى أحدث أغانيه "بصرة "، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام . وعلق سعد على الفيديو قائلاً : "إنشاء الله تسمعوها يوم الإثنين القادم.. بصرة". في سياق منفصل، أعلن الفنان أحمد سعد خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتب: "النهارده عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هوا تاريخ يوم خطوبتي...حد فهم قصدي ايه؟". تمتلك علياء بسيوني، متجرًا لبيع الأزياء النسائية المستوردة، ويتردد عليه عدد من النجمات ويشترين ملابسهن منه.

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