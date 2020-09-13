بعد وفاة فرعون السينما .. تعرف على أشهر كومبارسات السينما المصرية

أعلن شقيق الفنان عبد الرازق الشيمي -أشهر كومبارس في السينما المصرية- عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة شقيقه أمس السبت.

وفى التقرير التالى نرصد أشهر كومبارسات السينما المصرية

الفنان عبد الرازق الشيمى

اشتهر فى السينما بشخصية فرعون التى قدمها فى فيلم "بلية ودماغه العالية" مع محمد هنيدى عام 1999.

محمود فرج

عفريت الفانوس السحري كان أشهر أعماله، وكان بطلًا في رياضة الملاكمة قبل العمل في السينما.واشتهر أيضا بمجانص في افلام اسماعيل يس.

مطاوع عويس

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هو أشهر كومبارس في تاريخ السينما المصرية منذ مطلع الخمسينيات. اشترك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وتنوعت أدواره ما بين ابن البلد أو تاجر خضار وفاكهة أو فتوة أو رجل صعيدي، وتميز بشكل كبير في دور المخبر، ومن أشهر أفلامه “صراع في الميناء” و”سلطان” و”حماتي ملاك” و”الرجل الذي فقد ظله”.

فايزة عبد الجواد

اشتهرت بأدوار السجانة، والسجينة العنيفة، ودائما ما تظهر في المشاجرات العنيفة بالأفلام، ومن أبرز أعمالها هنا القاهرة بكيزة وزغلول.

ثريا فخرى