ابنة هيفاء وهبي تكشف موقفها من دخول مجال الغناء

أطلت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في اللقاء الإعلامي الأول لها منذ شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر برنامج et بالعربي.
وردت زينب على سؤال عما إذا كانت تنوي دخول مجال الغناء واحترافه، لتؤكد أن لا نية لديها في الأمر وهي بعيدة كل البعد عنه.
وتعليقاً على الأمر، قالت في حوارها الصحافي الأول ضمن برنامج "ET بالعربي": "أبداً أبداً أنا بعيدة كل البعد عن احتراف الغناء وأولويتي هي عائلتي، بيتي وعملي. وأميل أكثر الى كل ما له علاقة بالموضة والجمال. الغناء ليس من أولوياتي ولا أفكّر فيه".
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