مؤلفا فيلم الخطة العامية يكشفان كواليس العمل قبل عرضه

كشف مؤلفا فيلم الخطة العامية أحمد عبد الوهاب وكريم سامي تفاصيل العمل قبل طرحه في دور العرض، وقالا في تصريحات لـ"دوت الخليج" انهما سعداء جدا بالعمل مع الفنانين المشاركين بالفيلم.

وأشاروا إلى أنهم انتهوا من تصوير الفيلم وحاليا في مرحلة المونتاج استعداد لعرض العمل.

وقالا إن محمد عبدالرحمن يجسد شخصية نشال ويجتمع هو وعلي ربيع عن طريق عمرو عبد الجليل لتنفيذ مهمة معينة بمساعدة غادة عادل، واوضح ان بيومي فؤاد وصلاح عبد الله وسليمان عيد يظهرون في العمل كضيوف شرف.