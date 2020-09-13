مها أحمد تشارك جمهورها بأحدث ظهور

نشرت مها احمد صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتظهر مها في الصور من خلال تحضيرها لتصوير عملها الجديد.

وعلقت علي الصورة قائلة: "صباح الفل".

كانت مها أحمد، احتفلت بعيد ميلادها، وذلك على هامش تعاقدها على عمل فني جديد معهما، حيث انتهزت الشركة تلك الفرصة للاحتفال بعيد ميلادها في نفس الوقت، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن العمل خلال الفترة القادمة.

حضر الحفل عدد كبير من أصدقائها المقربين داخل وخارج الوسط الفني، بالإضافة إلى نجلها عادل مجدي كامل، بينما تغيب زوجها الفنان مجدي كامل عن الحفل بسبب ظروف عائلية.

ومن جهتها، أعربت مها أحمد، عن سعادتها بالتعاون بينها وبين شركة "7DRK Media، مؤكدة أن هذا الاحتفال كان بمثابة مفاجأة غير متوقعة بالنسبة لها، لافتة إلى أنها ستعلن عن تفاصيل العمل بينهما بعد الانتهاء من مرحلة التحضيرات.