أخبار الفن.. كواليس الخطة العامية قبل عرضه.. رسالة مؤثرة من زكي فطين عبد الوهاب عن والده.. وأشهر كومبارسات السينما المصرية

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:

مؤلفا فيلم الخطة العامية يكشفان كواليس العمل قبل عرضه

كشف مؤلفا فيلم الخطة العامية أحمد عبد الوهاب وكريم سامي تفاصيل العمل قبل طرحه في دور العرض، وقالا في تصريحات لـ"دوت الخليج" انهما سعداء جدا بالعمل مع الفنانين المشاركين بالفيلم.

في ذكرى وفاة إسماعيل عبد الحافظ .. توقف عن الإخراج حزنا على أسامة أنور عكاشة

تحل اليوم ذكرى وفاة إسماعيل عبد الحافظ، الذي ولد في 15 مارس 1941 ورحل في مثل هذا اليوم عام 2012 ، وهو مخرج مصري ويعد من أبرز مخرجي الدراما التليفزيونية في العقود الأخيرة، حيث أخرج ما يزيد على 40 عملا فنيا.

كان نفسي نتصاحب بدون خوف.. زكي فطين يستعيد ذكرياته مع والده

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استرجع زكي فطين عبد الوهاب ذكرياته مع والده من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك.

على تويتر| نبيل الحلفاوي يحسم جدل رحيل فايلر عن الأهلي

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، يحسم فيه الجدل المثار حول رحيل المدير الفنى للنادى الاهلى، رينيه فايلر، وذلك بعد الكثير من الشائعات التى شهدتها الفترة الماضية، حول انتقاله لتدريب نادى بيراميدز.

بعد وفاة فرعون السينما .. تعرف على أشهر كومبارسات السينما المصرية

أعلن شقيق الفنان عبد الرازق الشيمي -أشهر كومبارس في السينما المصرية- عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة شقيقه أمس السبت.