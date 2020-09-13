فيديو أحمد العوضي يكشف أسرار قصة حبه مع ياسمين عبد العزيز في برنامج "معكم"

نشر الممثل أحمد العوضي فيديو لبرومو حلقته مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، وأظهر البرومو حديث أحمد العوضي لأول مرة عن تفاصيل قصة حبه وزواجه من ياسمين عبد العزيز مؤخراً.

أحمد العوضي يقلد ياسمين عبد العزيز على الهواء

وكشف برومو حلقة أحمد العوضي في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، عن حديث العوضي عن علاقته بياسمين عبد العزيز لأول مرة، وكشف في الحلقة التي ستعرض هذا الاسبوع عدة أسرار حول علاقته بها وكذلك بداية تعارفهما وقصة حبهما والمواقف الكوميدية التي جمعتهما في البداية.

ياسمين عبد العزيز تعلق على حلقة أحمد العوضي في "معكم"

وأظهر البرومو أحمد العوضي وهو يقلد ياسمين عبد العزيز بطريقة ساخرة، وتحدث عن المهر الذي قدمه لها قبل الزواج بالإضافة إلى عدة أسرار أخرى من المتوقع ان يكشف عنها في الحلقة، وعلقت ياسمين عبد العزيز على البرومو بعدما أعادت نشره وقالت موجهة حديثها إلى العوضي:"انت قولت ايه"، ليرد عليها ممازحاً:"هنعرف مع بعض".

وتحدث أيضاً أحمد العوضي عن أدواره التمثيلية الأخيرة وأبرزها في مسلسل "الاختيار" في موسم رمضان الماضي، والذي حقق نجاح كبير وقت عرضه، بالإضافة إلى مسلسله الأخير "شديد الخطورة"، والذي عرض على منصة "واتش ات"، ويعتبر أولى بطولاته المنفردة في الدراما بعد مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة.

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أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يثيران الجدل

وتحظى علاقة أحمد العوضي بياسمين عبد العزيز باهتمام جماهيري خاص منذ بداية التكهنات والتساؤلات حول علاقتهما في بداية العام الجاري، قبل ان يؤكدا علاقتهما في الشهور الأخيرة ويفاجئا الجمهور بإعلان الزواج في رمضان الماضي بدون الكشف عن تفاصيل الزفاف والزواج.

ونشر أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في الفترة الاخيرة عدة صور ومقاطع فيديو رومانسية لهم من أجازتهما الصيفية، والتي تشغل الجمهور بهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقضي ياسمين عبد العزيز هذه الأيام فترة أجازتها الصيفية ولم تحدد أعمالها المقبلة بعد مسلسلها الأخير "ونحب تاني ليه" في رمضان، وتردد أن هناك تجهيز لمشروع درامي جديد يجمعها بزوجها أحمد العوضي.