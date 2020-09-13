نشر الفنان أحمد السعدني فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام". وظهر أحمد السعدني في هذا الفيديو وهو يتراقص على أنغام أحد المشاهد لمسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" (جمجوم وبم بم). وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: "فنان عسل بنحبك جدا". يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدنى، مسلسل "شبر ميه"، وشارك فى بطولته كل من نجلاء بدر، ندى موسى، رجاء الجداوى، مراد مكرم، محمد على روق، وعدد كبير من الفنانين.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد السعدني يغازل جمهوره بفيديو جديد له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.