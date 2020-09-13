محسن منصور ينضم لقائمة أبطال مسلسل "ضربة معلم"

تعاقد الفنان محسن منصور على بطولة مسلسل "ضربة معلم" للفنان محمد رجب، الذي من المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة، وتواصل الجهة المنتجة إجراء التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين في المسلسل.

والمسلسل ينتمى لنوعية الأعمال الاجتماعية، ويتكون من 45 حلقة، وهو بطولة إنعام سالوسة، رياض الخولي، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

والجدير بالذكر أن محمد رجب يشارك كضيف شرف في مسلسل "هجمة مرتدة"، وهو بطولة أحمدعز، هند صبري، هاجر الشرنوبي، نور محمود، أحمد حلاوة ومجموعة كبير من الفنانين، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.