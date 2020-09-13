لاقت أغنية الديفا سميرة سعيد الجديدة التي تحمل عنوان "قط وفار" نجاحاً وذلك بعد مرور يومين على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". وتخطت أغنية "قط وفار" النصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب "وهي من من كلمات عبد الحميد الحباك، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع موسيقي النابلسى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند. وفي سياق متصل كانت أحيت سميرة مؤخرا حفلا "أون لاين" عبر تطبيق "تيك توك" وقدمت خلاله أغنية "قط وفار" لأول مرة للجمهور.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سميرة سعيد تتخطى النصف مليون مشاهدة بأغنية "قط وفار" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.