موجز السوشيال ميديا: محمد صلاح يتصدر تويتر بعد دعم مؤمن زكريا.. علي ربيع ينعى عمه برسالة مؤثرة.. وأحدث ظهور لـ مها أحمد

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

نشرت مها احمد صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتظهر مها في الصور من خلال تحضيرها لتصوير عملها الجديد.

واشاد المستكاوي بموقف نجم الفراعنة وليفربول محمد صلاح اليوم عقب احتفاله اليوم علي طريقة لاعب الاهلي مؤمن زكريا

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ونعى علي ربيع من خلال الصورة عمه بعدما توفي منذ قليل، وعلق علي الصورة قائلا: "البقاء لله توفي عمي في الجنه ان شاء الله".

تصدر الفرعون المصري نجم نادي ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح, موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد دعمه للاعب الاهلي مؤمن زكريا.

وظهر أحمد السعدني في الفيديو من أحد مشاهده في مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق جمجوم وبم بم" وهو يرقص.