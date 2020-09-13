صيف 2021.. أمينة خليل تعلن موعد حفل زفافها على عمر طه

كشف Et بالعربي عن موعد حفل زفاف الفنانة أمينة خليل على خطيبها المهندس عمر طه، خلال ترويجها لفيلمها الجديد "توأم روحي".

وقالت أمينة إنها بدأت تستعد لحفل زفافها الذي سيقام في صيف 2021، مشيرة إلى أنها اصبحت تتعلم الطبخ في هذه الفترة قبل دخولها القفص الذهبي.

وكانت قد احتفلت أمينة خليل بخطوبتها شهر يوليو الماضي، بحضور اقتصر على العائلة فقط والمقربين لها، مواكبةً للظروف الجارية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

يذكر أن فيلم توأم روحى تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهما شيئا مستحيلا تحقيقه على أرض الواقع.

وهو من بطولة أمينة خليل وحسن الرداد وعائشة بن أحمد.