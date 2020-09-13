الارشيف / فن ومشاهير

أمينة خليل تكشف عن موعد حفل زفافها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمينة خليل تكشف عن موعد حفل زفافها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النجمة أمينة خليل، عن موعد حفل زفافها على خطيبها المهندس عمر طه، الذي أحتفلت بحفل خطوبتها عليه منذ شهر.

وقالت أمينة خلال لقائها مع Et بالعربي من المقرر أن يقام حفل زفافها في صيف 2021، مشيراً إنها بدأت تستعد لحفل زفافها، كما أنها اصبحت تتعلم الطبخ في هذه الفترة قبل دخولها القفص الذهبي.

وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة أمينة خليل، فيلم "توأم روحي" مع النجم حسن الرداد، والذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أمينة خليل تكشف عن موعد حفل زفافها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا