الارشيف / فن ومشاهير

محسن منصور يتعاقد على مسلسل "ضربة معلم"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن منصور يتعاقد على مسلسل "ضربة معلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان محسن منصور، على مسلسل "ضربة معلم" بطولة النجم محمد رجب، والمقرر أن يتم تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة.

وكان انضم ايضا للمسلسل النجم رياض الخولي، والفنانة أنعام سالوسة، وحتى الأن لم التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في العمل، وأيضا لم يتم الاتفاق على من تقدم البطولة النسائية.

مسلسل "ضربة معلم" من ضمن الأعمال الدرامية الطويلة، حيث أن المسلسل 45 حلقة والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

يشار إلي أن محمد رجب، حقق نجاح كبير بعد تقديم مسلسل "الأخ الكبير" الذي تم عرضه قبل موسم رمضان الماضي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محسن منصور يتعاقد على مسلسل "ضربة معلم" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا