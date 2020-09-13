إليسا تسترجع ذكرياتها من خلال "حالة حب"

عادت النجمة اللبنانية اليسا لأجواء كواليس تصوير كليب "حالة حب" الذي تم طرحه في 2013. ونشرت إليسا الصورة وهي تجلس بدلا من مدير التصوير، وكانت ترتدي فستان أبيض وعلقت قائلة: "العودة الى حالة حب .. بونجور". وتعد أغنية "حالة حب" ضمن أكثر أغاني إليسا استماعا على موقع يوتيوب بتحقيقها 123 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى الكليب الذي حقق 26 مليون مشاهدة.

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