جيهان خليل تتألق في أحدث جلسة تصوير لها.. شاهد

وظهرت جيهان خليل، في الصورة بأحدث جلسة تصوير لها بإطلالة ناعمة، نالت إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات منهم: -شكلك يجنن -حلو اللبس اوي -قمر اقرأ أيضًا: Advertisements يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى. المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم. كما شاركت جيهان خليل فى مسلسل "طلقة حظ"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة مصطفى خاطر، محمد جمعة.​

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