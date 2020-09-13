عيد ميلاد مصطفى فهمي.. تعرف على عمره الحقيقي ولماذا لقبته زوجته اللبنانية بـ سي السيد

ويحتفل مصطفى فهمي اليوم بعيد ميلاده الـ77 فهو من مواليد 13 سبتمبر 1944، حيث ولد لعائلة أرستقراطية ذات أصول شركسية كانت تمارس العمل السياسي، حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيسًا لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيرًا لمجلس الشورى.
وتزوج مصطفى فهمي في 2017 من المذيعة اللبنانية فاتن موسى بعد زيجته الأولى من السيدة الإيطالية والدة أبنائه، والثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي.
واعترفت فاتن موسى في برنامج "صاحبة السعادة" بأن مصطفى فهمي رجلا شرقيا من الدرجة الأولى، واصفة إياه بـ "سي السيد"، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان يرفض ارتدائها ملابس مثيرة أو عارية لأنه رجل غيور.
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