نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيتن عامر تصور مشاهدها "في يوم وليلة" في هذا الموعد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة آيتن عامر حاليًا لتصوير مشاهدها في مسلسل "في يوم وليلة" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد رزق، والذي من المقرر انطلاق تصويره نهاية الأسبوع الجاري.
مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، نضال الشافعي، محمد جمعة، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.
والجدير بالذكر أن آيتن عامر شاركت مؤخرًا في مسلسل "فرصة تانية"، وهو من إخراج مرقس عادل، إنتاج سنيرجي، بطولة ياسمين صبري، دياب، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، تميم عبده.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر آيتن عامر تصور مشاهدها "في يوم وليلة" في هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.