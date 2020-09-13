لقاء الخميسي توجه رسالة لجمال يوسف

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وتناولت هذه الصورة صورة تجمعها بالفنان جمال يوسف، وكتبت قائله: "انت قدها .. هترجع ضحتك تملي البيت هاترجع جمال اللي عرفناه هاترجع زى الفل". وعلق أحد المتابعين قائلاً: "ربنا يشفيه ويعافيه يارب". يُذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

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