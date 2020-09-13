هبة الأباصيري: أواصل تصوير الوجه الآخر لـ ماجد المصري

قالت الفنانة هبة الأباصيري، إنها سعيدة بمشاركتها في مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري.

تابعت هبة في تصريح لـ دوت الخليج : أواصل تصوير دوري حيث من المقرر أن أنتهي منه أوائل الشهر المقبل.

أضافت :أجسد شخصية سيدة أعمال ذات وجهين بين الخير والشر فالجمهور أحيانا يكرهني والعكس.

"الوجه الآخر" يعد ثاني بطولات ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، ويشارك فى بطولته نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى.

وقدمت هبة الأباصيرى آخر أعمالها مسلسل " علامة استفهام" العام الماضى، مع النجمن محمد رجب، وشارك في بطولته كل من ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، محمود البزاوى، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، وأخرون، تأليف إسلام حافظ، إخراج سميح النقاش، انتاج سينرجى.