شاهد.. أحدث ظهور لهند عبد الحليم وزوجها

تفاعل الجمهور مع الصورة معجبيين بالشكل الذي ظهر به الزوجان.

يذكر أن هند عبد الحليم احتفلت بزفافها يوم السبت الثامن من أغسطس في فيلا دريم في السادس من أكتوبر.

يشار إلى أن هند تنتظر عرض الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" بطولة ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، استايلست عبير البدراوي، وإخراج مصطفى أبو سيف، ومن المقرر عرضه قريبا على قناة ON.