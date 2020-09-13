بعد مرضها بالسرطان .. فنانة عمانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة العمانية فخرية خميس، مساء السبت، إصابتها بفيروس كورونا، بالتزامن مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكتبت فخرية، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى على "إنستجرام" أنها تمر بوعكة صحية إثر إصابتها بفيروس كورونا، الذي تزامن مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان، موضحة أنها سوف تبدأ جدول علاجها من مرض السرطان اليوم الأحد.

وتابعت : أنها أرسلت رسالة صوتية إلى الشاعر عبدالرزاق الربيعي، قالت فيها إنها لا تستطيع الرد على الرسائل التي تأتي إليها عبر تطبيق المحادثات "واتس أب" لما تشعر به من تعب وإرهاق شديدين.

وطلبت فخرية خميس، من أصدقائها وجمهورها الذين يراسلونها أن يسامحونها لعدم ردها عليهم، مؤكدة أنها سوف تبدأ خطة العلاج من السرطان وعندما تستقر حالتها الصحية ستقوم بالرد على الجميع.