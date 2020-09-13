بمقطع فيديو.. نادين نجيم تهنئ ابنها بعيد ميلاده

هنأت الفنانة نادين نسيب ابنها بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشرت ناديب نسيب مقطع فيديو لصور تجمعه مع ابنها وعلقت قائلة: "عقبال ما شوفك احلى شب ناجح و مبسوط و ضلني حدك وجنبك ودعواتي الك يا ابني ترافقك بكل خطوة بحياتك الله يحميك و يبعد عنك ولاد الحرام وما تشوف شر ابدًا ويفرّح قلبي فيك . بحبك كتير كتير كتير".

وكانت نادين نسيب نجيم نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في إنستجرام، للحظة إصابتها داخل شقتها حيث كانت "قريبة جدًا" من انفجار مرفأ بيروت المروع.

وكتبت «نادين» فوق المقطع: "اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التلفون وصرخت.. هل قد كنت قريبة بشكر الله ألف مرة إنه بعدني عايشة".